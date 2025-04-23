"حوار السلاح لن يحصل عملياً بظل الخروقات الإسرائيلية" (الجمهورية)

وعلمت "الجمهورية"، انّ الرئيس عون يجري اتصالات مع الأميركيين لسؤالهم عن استمرار الخروقات الإسرائيلية، كونهم يرأسون لجنة مراقبة وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي، خصوصاً أنّ الحوار مع "الحزب" لا يمكن ان يحصل عملياً ما لم تلتزم اسرائيل وقف النار وتنسحب من المناطق الحدودية التي لا تزال تحتلها، في الوقت الذي بات الجيش وقوات "اليونيفيل" يمسكان بمنطقة جنوب الليطاني التي لم يعد لـ"حزب الله" أي وجود عسكري او سلاح فيها.