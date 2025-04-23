"درجة الحرارة ستلامس الـ 35".. إستعدوا للأربعاء الساخن!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت سيطرة رياح خماسينية حارّة، جافة، ناشطة ومحملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء (٣٥ درجة على الساحل)، وتستمر حتى صباح يوم الخميس حيث تبدأ بالانحسار مع اجواء سديمية، ويتحوّل الطقس إلى متقلّب وممطر أحيانًا بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حالياً جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتصبح دون معدلاتها الموسمية يوم السبت المقبل.

