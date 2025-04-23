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محليات

"درجة الحرارة ستلامس الـ 35".. إستعدوا للأربعاء الساخن!

2025-04-23 | 01:39
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&quot;درجة الحرارة ستلامس الـ 35&quot;.. إستعدوا للأربعاء الساخن!
"درجة الحرارة ستلامس الـ 35".. إستعدوا للأربعاء الساخن!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت سيطرة رياح خماسينية حارّة، جافة، ناشطة ومحملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء (٣٥ درجة على الساحل)، وتستمر حتى صباح يوم الخميس حيث تبدأ بالانحسار مع اجواء سديمية، ويتحوّل الطقس إلى متقلّب وممطر أحيانًا بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حالياً جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتصبح دون معدلاتها الموسمية يوم السبت المقبل.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين ١٣ و ٢٣، وزحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم إجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال ٣٥ درجة على الساحل والتي تنخفض بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر وارتفاع بنسبة الرطوبة مع أجواء سديمية، تنشط الرياح وتشتدً أحياناً حيث تصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية.

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية وبقاء الأجواء السديمية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحياناً وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/ساعة.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر.
 
 
 
"درجة الحرارة ستلامس الـ 35".. إستعدوا للأربعاء الساخن!

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