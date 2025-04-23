وزير الداخلية: الانتخابات البلدية بداية قوية للعهد

وأكد الحجار أن الانتخابات البلدية والاختيارية تشكل محطة ديمقراطية مهمة، تعكس إصرار الدولة على احترام الاستحقاقات الدستورية وتعزز الثقة بالمؤسسات، مشيرًا إلى أنها ستكون انطلاقة قوية لعهد الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام.

وشدد على ضرورة الحياد التام ومنع أي تدخل رسمي في العملية الانتخابية، مع مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي، داعيًا الأجهزة المعنية إلى الالتزام بالشفافية والنزاهة.

كما أوعز إلى المحافظين بعقد اجتماعات أمنية فرعية لمتابعة التحضيرات، وطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ تدابير مشددة لضمان سلامة العملية الانتخابية.