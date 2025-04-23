الكتائب لـ حزب الله: لا تكابر!

1- يُؤكد حزب الكتائب أن خطاب المكابرة الذي يعتمده حزب الله، سواء على لسان الشيخ نعيم قاسم أو عبر وفيق صفا ومجموعة "الإعلاميين والمحللين"، يشكل إنكارًا للواقع الذي يعيشه لبنان بسبب حسابات الحزب الخاطئة. كما يُعتبر كلام السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني تدخّلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبنان. ويشدد حزب الكتائب على أن أي قرار بشأن السلاح غير الشرعي هو من اختصاص الدولة اللبنانية، داعيًا إلى تسليم السلاح فورًا وتأكيد حصره بيد الدولة والجيش اللبناني.

2- مع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية، يرى حزب الكتائب في هذا الاستحقاق فرصة حقيقية لإحداث تغيير محلي، مؤكدًا على أهمية الانتخابات في بيروت والحفاظ على التوازنات فيها. يدعو الحزب اللبنانيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، واختيار اللوائح والمرشحين الأكفاء، ويعلن دعمه للمرشحين في المدن والقرى التي تحمل الانتخابات فيها طابعًا سياسيًا ووطنيًا.

3- يُثني حزب الكتائب على النهج الإصلاحي لمجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بقانون رفع السرية المصرفية، ويعتبره خطوة هامة نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، داعيًا مجلس النواب إلى إقرار هذه القوانين بسرعة.