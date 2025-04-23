البلد ببلش من البلدية.. مارسوا حقكم

#البلد_ببلش_بالبلدية
مارسوا حقكم بالترشح pic.twitter.com/rSC6GDOykt
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) April 23, 2025
#البلد_ببلش_بالبلدية
مارسوا حقكم بالترشح pic.twitter.com/rSC6GDOykt
أعلنت وزارة الزراعة أنه، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة التهريب، نفّذت فرق من الجمارك ووزارة الزراعة عملية دهم في سوق الخضار بطرابلس وعدد من البرادات التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الفواكه المهرّبة.
جاء في أسرار صحيفة "نداء الوطن":
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه، في خطوة تُمهّد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة "الرضوان" الخاصة. كما يعمل الحزب على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية.وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.