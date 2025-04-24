بعد مصادرة صواريخ في الجنوب.. الجماعة الإسلامية تنفي اي علاقة لها!

نفت الجماعة الإسلامية مصادرة صواريخ لها في العرقوب جنوب لبنان، وقالت انها لا تملك قواعد عسكرية في تلك المنطقة ولا في غيرها ولا علاقة لنا بالصواريخ المصادرة. وفي وقت سابق افادت معلومات ان الجيش اللبناني صادر أعتدة عسكرية وصواريخ تابعة للجماعة في منطقة العرقوب.



