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محليات

اشهى الاطباق واسهل طرق لتحضيرها مع "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد

2025-04-25 | 05:07
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اشهى الاطباق واسهل طرق لتحضيرها مع &quot;الشيف انطوان عنا&quot; الآن على الجديد
اشهى الاطباق واسهل طرق لتحضيرها مع "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد

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اشهى الاطباق واسهل طرق لتحضيرها مع "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد

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بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!
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07:10

بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!

استأنف الأمن العام اللبناني، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط نظام الأسد.

وشهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

07:10

بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!

استأنف الأمن العام اللبناني، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط نظام الأسد.

وشهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.

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الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا
06:56

الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

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الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

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