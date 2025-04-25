اشهى الاطباق واسهل طرق لتحضيرها مع "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد

استأنف الأمن العام اللبناني، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط نظام الأسد.وشهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.
صدر عن المؤسسة العسكرية - الجيش اللبناني البيان التالي: