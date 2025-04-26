مشاهد صادمة لبحيرة القرعون (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
مقدمة النشرة المسائية: تحت وَقودِ بندر عباس وإنفجارِ ميناء رجائي الإيراني كانتِ المفاوضاتُ الأميركيةُ الإيرانية تبرِّدُ نيراناً جديدة من سُلالةِ الخلافاتِ النَّوَوية، وتَضرِبُ موعِداً معَ جولةٍ رابعة في مَسقَط..
مع عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان ، اختتم الوفد اللبناني زيارته الى واشنطن وقد نجح بتمرير القطوع الاميركي بعدما اقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية . وفي معلومات الجديد ان ردة الفعل الاميركية تجاه الوفد اللبناني برئاسة وزير المال كانت ايجابية جدا على ان الايجابية مشروطة باستكمال الاصلاحات.
توجّه المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، بكلمة للضباط والعسكريين مؤكداً على الشفافية.وأكد لاوندس أن القيادة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين.