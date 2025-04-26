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محليات

5 أشخاص في قبضة الجيش.. أحدهم مشتبه بتورطه في إطلاق قذائف بإتجاه سوريا

2025-04-26 | 15:53
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5 أشخاص في قبضة الجيش.. أحدهم مشتبه بتورطه في إطلاق قذائف بإتجاه سوريا
5 أشخاص في قبضة الجيش.. أحدهم مشتبه بتورطه في إطلاق قذائف بإتجاه سوريا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:
توقيف المواطنَين (م.ن.) و(م.ب.) في منطقة حوش السيد علي - الهرمل كون الأول مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وهو مشتبه بتورطه في إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بتاريخ 24/4/2025، وكون الثاني ضبط بحوزته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.
توقيف المواطن (خ.ا.) والفلسطيني (م.ا.) عند حاجز دير عمار – الشمال لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون - الكورة المواطن (ع.ك.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وضبط بحوزته أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". 
5 أشخاص في قبضة الجيش.. أحدهم مشتبه بتورطه في إطلاق قذائف بإتجاه سوريا

محليات

الجيش اللبناني

سوريا

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وأعلنت شرطة فانكوفر اعتقال قائد السيارة الذي صدم أشخاصا خلال مهرجان في المدينة، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض عليه.

ووقع الحادث مساء السبت، أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم "لابو لابو" الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع.

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