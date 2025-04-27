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محليات

حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي

2025-04-27 | 15:15
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حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي
حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي

بعد قصف الضاحية الجنوبية مساء اليوم، نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشوراً عبر منصة "إكس"، قال فيه إن "حزب الله لم يختار تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية بيروت الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة الشيعة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات".

وأضاف أدرعي: "ننصح السكان بالإبتعاد عن المكان وتلك المواد الخطيرة".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ غارة عنيفة إستهدفت "الهنغار" المُهدَّد في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد 3 غارات تحذيرية أعقبت إنذاراً مفاجئاً أصدره الجيش الإسرائيلي.
 
حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي

محليات

الضاحية الجنوبية

أفيخاي أدرعي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة
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17:57

بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة

إنتشر مقطع مصور يظهر دعوات عبر مكبرات الصوت لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة الإسرائيلية في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت والتي وقعت عصر يوم أمس الأحد.
وقد ظهر في شريط مصور آخر ضرب طوق أمني لمنع الدخول الى المكان المذكور آنفاً، في وقت تحدثت معلومات عن إمكانية وجود صاروخ غير منفجر نتيجة الإستهداف.

17:57

بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة

إنتشر مقطع مصور يظهر دعوات عبر مكبرات الصوت لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة الإسرائيلية في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت والتي وقعت عصر يوم أمس الأحد.
وقد ظهر في شريط مصور آخر ضرب طوق أمني لمنع الدخول الى المكان المذكور آنفاً، في وقت تحدثت معلومات عن إمكانية وجود صاروخ غير منفجر نتيجة الإستهداف.

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