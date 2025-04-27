حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي

بعد قصف الضاحية الجنوبية مساء اليوم، نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشوراً عبر منصة "إكس"، قال فيه إن "حزب الله لم يختار تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية بيروت الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة الشيعة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات".