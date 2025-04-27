"القومي" عن غارة الضاحية: لإيجاد الصيغة المناسبة لتوحيد جهد الرّد

صدر عن الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان الآتي:



"إنّ العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، هو عدوان على كلّ لبنان، وتحديدًا على الدولة اللبنانية، فالعدو يستهدف بما فعل جهود الرئيس العماد جوزيف عون، الذي يسعى لتغليب المنطقية بالطرح على الضغوط الدولية التي تسعى لجرّ لبنان نحو حرب أهليّة ومواجهة لن تحصل بين أبناء شعبنا.

في هذا الاطار، يدعو الحزب الدولة اللبنانية لإيجاد الصيغة المناسبة لتوحيد جهد الرّد على العدوّ، بين الجيش والمقاومة، استردادًا للكرامة الوطنية التي بات العدو ينتهكها باستمرار.

كما يرى الحزب أنّ المجتمع الدولي فشل في رعاية الاتفاق ويجب إيجاد عامل ردع جديد يكون عنوانه "تل أبيب مقابل الضاحية الجنوبية لبيروت"، بالإضافة لاعتبار أنّ أيّ هدف مدني سيقابله هدف غير عسكري في الداخل الفلسطيني المحتل.

هذا ويدعو الحزب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية، رغم كلّ ما يصدر عنه من تجاوزات، إلى استدعاء سفراء الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق، من أجل وضعهم أمام مسؤوليّاتهم في عملية إعادة تثبيته من جديد".

