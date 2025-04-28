بعد مقتل طالب.. اعتصام في طرابلس ضد السلاح المتفلت
نفذ طلاب وأساتذة ثانوية جورج صرّاف في أبي سمراء اعتصامًا احتجاجيا رفضا لتفشي ظاهرة السلاح المتفلت بعد مقتل زميلهم الطالب أحمد المصول وإصابة ابن عمه عيسى بجروح في إشكال فردي عند دوار أبو علي.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب الدولة بضبط الفوضى الأمنية وملاحقة حاملي السلاح فيما ألقى مدير الثانوية أحمد الحروق كلمة شدد فيها على خطورة انتشار السلاح وتأثيره على أمن المدينة وسلامة أبنائها.
كما دعت الكلمات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر لحماية حياة الطلاب والمواطنين.