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محليات

كمين لمهرب أسلحة وبشر!

2025-04-29 | 03:20
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كمين لمهرب أسلحة وبشر!
كمين لمهرب أسلحة وبشر!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، على كلّ الأراضي اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هويّة ومكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة شدرا – عكّار، ويُدعى:

م. ف. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)، بحقّه بلاغات بحث وتحرٍّ ومذكرات توقيف بجرائم تهريب وتجارة أسلحة، وإتجار بالبشر.

بتاريخ 18-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًا مع سبع طلقات صالحة للاستعمال.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمسدّس المضبوط المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

كمين لمهرب أسلحة وبشر!

محليات

قوى الأمن الداخلي

عكار

شمال لبنان

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