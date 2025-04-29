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محليات

المدير العام للاقتصاد والتجارة زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

2025-04-29 | 07:44
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المدير العام للاقتصاد والتجارة زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان
المدير العام للاقتصاد والتجارة زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

قام المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، بزيارة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، وليد بخاري، في مقر إقامته، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسبل تطويرها.

تناول اللقاء الاتفاقيات القائمة بين البلدين ومذكرات التفاهم الموقعة، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق مذكرات تفاهم جديدة تعزز التعاون في مجالات حيوية للاقتصاد اللبناني.

وأشاد أبو حيدر بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للبنان، مؤكداً على أهمية العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين. كما ثمّن الجهود التي يبذلها سعادة السفير بخاري لتعزيز أطر التعاون المشترك، ومتابعته الدقيقة لكل ما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

المدير العام للاقتصاد والتجارة زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

محليات

لبنان

السعودية

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