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محليات

سلام: الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار بدءًا من البنية التحتية وبدأ العمل على توفير الإمكانات وباشرنا التفاوض مع البنك الدولي إذ تم تأمين مبلغ 325 مليون دولار

2025-04-29 | 07:55
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سلام: الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار بدءًا من البنية التحتية وبدأ العمل على توفير الإمكانات وباشرنا التفاوض مع البنك الدولي إذ تم تأمين مبلغ 325 مليون دولار
سلام: الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار بدءًا من البنية التحتية وبدأ العمل على توفير الإمكانات وباشرنا التفاوض مع البنك الدولي إذ تم تأمين مبلغ 325 مليون دولار
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سلام: الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار بدءًا من البنية التحتية وبدأ العمل على توفير الإمكانات وباشرنا التفاوض مع البنك الدولي إذ تم تأمين مبلغ 325 مليون دولار

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