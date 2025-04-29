جولة لوزير الاتّصالات غداً في الجنوب.. إليكم أهداف الزيارة
يقوم وزير الاتّصالات شارل الحاج، غدًا الأربعاء عند الساعة ١٠ صباحًا، بجولة ميدانية على عدد من محطات الإرسال التابعة لـ "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو" في جنوب لبنان، التي تضرّرت بفعل العدوان الإسرائيلي. وتهدف الجولة إلى الاطّلاع على أعمال التّرميم والصّيانة التي أُنجزت لإعادة هذه المحطات إلى الخدمة، واستعادة التّغطية الهاتفية والإنترنت في المناطق المتضرّرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الوزير الحاج لجهوزية الشّبكات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التّحدّيات الأمنية.
البرنامج الزمني للجولة على النحو التالي:
1- الوصول إلى رميش: الساعة 10:00 صباحًا
2- اجتماع في رميش مع ممثلين، بالإضافة إلى زيارة سنترال أوجيرو
3- وقت المغادرة من رميش: الساعة 11:00 صباحًا
4- وقت الوصول إلى صور: الساعة 12:00 ظهرًا
5- زيارة سنترال أوجيرو، مركز خدمة تاتش ومتجر ألفا
6- وقت المغادرة من صور: الساعة 2:30 بعد الظهر
7- وقت الوصول إلى النبطية: الساعة 3:30 بعد الظهر
8- زيارة سنترال أوجيرو، مركز خدمة تاتش ومتجر ألفا.