وزيرة التربية تعلن موعد الامتحانات الرسمية وتؤكد: لا مواد اختيارية هذا العام

وأوضحت كرامي أن الوزارة لن تعتمد المواد الاختيارية على أن يتم تخفيض بعض المواد الدراسية وفقًا للحاجات، مشيرة إلى أن المناهج كانت قد تم تقليصها مسبقًا. كما أكدت أن الامتحانات ستُجرى في أجواء داعمة ومريحة، مع منح الوقت الكافي للطلاب للإجابة على الأسئلة من دون تعقيد أو تعجيز، مشددة على أنه لن يكون هناك حاجة لاعتماد مواد اختيارية.