بري للوفد الأميركي: لإلزام إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف النار فوراً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجنرال الأميركي مايكل جي ليني، على رأس وفد، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

بري استهل اللقاء بالإشاره إلى التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات والخروقات بشكل يومي في حين أن لبنان إلتزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب.



وأكد رئيس المجلس بأن "التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقراراً وإصلاحاً وسيادة"، مطالباً "الولايات المتحدة الأميركية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الإتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701".



الجنرال ليني أكد من جانبه على أن "اللجنة ستبدأ إجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع".