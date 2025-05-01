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محليات

إنذار لبناني لحماس: سلّموا مطلقي الصواريخ!

2025-05-01 | 01:16
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إنذار لبناني لحماس: سلّموا مطلقي الصواريخ!
إنذار لبناني لحماس: سلّموا مطلقي الصواريخ!

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

أكّد مصدر لبنانيّ لصحيفة “الشّرق الأوسط” أنّ إصرار السّلطات اللبنانية على تسليم “حماس” بقية المطلوبين، الذين ثُبّت ضلوعهم في إطلاق الصّواريخ من الجنوب يتصدّر جدول أعمال الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للدفاع، الجمعة.

وقال المصدر إنّ المجلس سيبحث الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والحوادث، التي حصلت في الأيام الأخيرة بمنع قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) من دخول بعض القرى.

وأوضح المصدر أنّ فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبنانيّ توصل، من خلال التحقيقات التي أجراها بإشراف القضاء المختص مع الموقوفين المتهمين بإطلاق الصواريخ، إلى إعداد لائحة بأسماء المطلوبين من “حماس” بالتهمة نفسها، والمتوارين عن الأنظار.

إنذار لبناني لحماس: سلّموا مطلقي الصواريخ!

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