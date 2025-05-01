إغلاق للطرقات إبتداءً من غداً.. والسبب؟

وأشار البيان إلى أن مطالب العسكريين المتقاعدين تشمل تقديم مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة 20 مليون ليرة، مع إصلاح تدريجي للرواتب بدءًا من 50% من قيمتها السابقة بالدولار الأميركي، إضافة إلى مطالب تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعدالة في محروقات المؤهلين. كما أكد التجمع أن تحركاتهم لن تتوقف حتى تحقيق هذه المطالب.

وفي ختام البيان، اعتذر التجمع من المواطنين عن أي تأخير قد يتعرضون له نتيجة هذه التحركات، موضحًا أن هذه الإجراءات جاءت بعد تجاهل الحكومة لأبسط حقوقهم.