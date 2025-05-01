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محليات

إغلاق للطرقات إبتداءً من غداً.. والسبب؟

2025-05-01 | 03:29
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إغلاق للطرقات إبتداءً من غداً.. والسبب؟
إغلاق للطرقات إبتداءً من غداً.. والسبب؟

قرر تجمع العسكريين المتقاعدين في لبنان تنفيذ عمليات إقفال للطرق العامة صباح يوم الجمعة 2 أيار بين الساعة السابعة والتاسعة، كتحرك أولي احتجاجي على عدم تضمين جدول أعمال مجلس الوزراء موضوع رواتب العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين. واعتبر التجمع أن تجاهل الحكومة لمطالبهم يزيد من الفوارق بين الموظفين ويعمق الظلم.

وأشار البيان إلى أن مطالب العسكريين المتقاعدين تشمل تقديم مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة 20 مليون ليرة، مع إصلاح تدريجي للرواتب بدءًا من 50% من قيمتها السابقة بالدولار الأميركي، إضافة إلى مطالب تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعدالة في محروقات المؤهلين. كما أكد التجمع أن تحركاتهم لن تتوقف حتى تحقيق هذه المطالب.

وفي ختام البيان، اعتذر التجمع من المواطنين عن أي تأخير قد يتعرضون له نتيجة هذه التحركات، موضحًا أن هذه الإجراءات جاءت بعد تجاهل الحكومة لأبسط حقوقهم. 

إغلاق للطرقات إبتداءً من غداً.. والسبب؟

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