جنبلاط "مرتاح" للانفتاح العربي والدولي المتزايد تجاه سوريا

أصدر الرئيس تمام سلام مساء اليوم بياناً قال فيه:

"عديدة هي التحديات الاصلاحية التي بحاجة ماسة للعمل على انجازها من قبل الحكومة بشكل ملح واساسي من اجل مستقبل واعد للبنان واللبنانيين ، واهمها دون منازع هو اسقلالية القضاء الضامن الوحيد لحقوق الناس كما حقوق المجتمع والدولة شكرا كبيرة للحكومة ورئيسها" .