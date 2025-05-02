جنبلاط "مرتاح" للانفتاح العربي والدولي المتزايد تجاه سوريا
صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي: زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط العاصمة السورية دمشق عصر اليوم، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في لقاءٍ اتّسم بالودية والصراحة، وتناول أبرز التطورات التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة.
وأعرب جنبلاط عن ارتياحه لما وصفه بـ"الانفتاح العربي والدولي المتزايد تجاه الدولة السورية الجديدة"، معتبرًا أن هذا الانفتاح يعزز من وحدة سوريا واستقرارها، ويرتدّ إيجابًا على لبنان أيضًا.