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محليات

جنبلاط يُعلّق على الإستهداف الإسرائيلي لسوريا

2025-05-03 | 05:35
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جنبلاط يُعلّق على الإستهداف الإسرائيلي لسوريا
جنبلاط يُعلّق على الإستهداف الإسرائيلي لسوريا

صدر عن الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط البيان الآتي:

"أدين الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وكان آخرها الغارات التي استهدفت محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى ليل الجمعة السبت.
وإذ أستنكر هذا الانتهاك الفاضح لسيادة الدولة السورية، الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس احمد الشرع، أجدد دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخّله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرّا واحتلاله لأجزاء من الارض السورية". 
جنبلاط يُعلّق على الإستهداف الإسرائيلي لسوريا

محليات

وليد جنبلاط

سوريا

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