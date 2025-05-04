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مراسلة الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مركز الاقتراع في شحيم ليدلي بصوته الانتخابي
2025-05-04 | 03:36
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مراسلة الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مركز الاقتراع في شحيم ليدلي بصوته الانتخابي
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مراسلة الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مركز الاقتراع في شحيم ليدلي بصوته الانتخابي
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