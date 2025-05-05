بري يدعو الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الخميس المقبل

بري يدعو الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الساعة 1 من بعد ظهر نهار الخميس المقبل الواقع فيه 8 أيار 2025.