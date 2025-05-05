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محليات

حسن مراد: المطلوب موقف عربي موحّد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

2025-05-05 | 13:30
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حسن مراد: المطلوب موقف عربي موحّد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
حسن مراد: المطلوب موقف عربي موحّد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية


شدد النائب حسن مراد خلال كلمة له في حفل وضع حجر أساس مبنى الكرامة والوفاء في حوش الحريمة - البقاع الغربي، وفي معرض الحديث عن الانتخابات البلدية، على أن البلدية تكون أقوى عندما تكون جامعة لكل أطياف البلدة وعائلاتها وإيمان الأعضاء بأن الإنجاز يكون ناجحاً عندما يكون العطاء من دون غايات شخصية أو عائلية أو حزبية إنما من أجل البلدة.


كما أكد مراد على ضرورة الابتعاد عن الضغينة والمشاكل، والمحافظة على جو التنافس في إطار المصلحة العامة والحق المشروع،  لتبقى الوحدة بين أبناء البلدة، داعياً للترفّع عن الحساسيات والخلافات، تمهيداً للوصول إلى الخروج من الاصطفافات العائلية وصولاً لاختيار الكفاءة من العائلات.

وجدد مراد التأكيد على دور مؤسسات الغد الأفضل بتقديم الخدمات لكل بلديات البقاع الغربي وراشيا، واعداً البلديات التي تفوز بالتزكية بمشروع وتنفيذه، إضافة إلى المشاريع التابعة للمؤسسات والتي ستُنجز في أغلبية قرى المنطقة.

وفيما يتعلّق بالأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، رأى مراد أن "المطلوب اليوم عدم الوقوف متفرجين والضغط بكل الطرق والوسائل على المجتمع الدولي، لإلزام هذا الكيان بالتوقف عند حده مع احتفاظنا بعوامل قوتنا وعدم التفريط فيها، لذلك المطلوب موقف واضح وحازم برفض هذه الاعتداءات والضغط والعمل على وقفها في لبنان وسوريا التي كانت وستبقى عمق لبنان العربي"، مؤكداً على ضرورة "وحدة سوريا ووحدة أراضيها ونبذ ورفض الفتنة والتقسيم بين شعبها العربي الواحد لمواجهة ما يحدث، وضرورة بلورة موقف عربي موحّد وضاغط على عواصم القرار لوقف هذه العربدة ".
حسن مراد: المطلوب موقف عربي موحّد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

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