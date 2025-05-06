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محليات

"بيجر 2" كانت ستستهدف حزب الله.. هكذا أحبطت تركيا المخطط! (صور)

2025-05-06 | 02:14
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&quot;بيجر 2&quot; كانت ستستهدف حزب الله.. هكذا أحبطت تركيا المخطط! (صور)
"بيجر 2" كانت ستستهدف حزب الله.. هكذا أحبطت تركيا المخطط! (صور)

كشفت تقارير صحافية تركية ان "اجهزة الاستخبارات التركية أحبطت عملية إدخال أجهزة "بيجر" ثانية مفخخة كانت في طريقها الى لبنان لتستهدف عناصر حزب الله".

وجاء في التقرير الذي نشرته منصة ODATV التركية أنه "من خلال عملية أمنية دقيقة، تمكّنت المخابرات التركية (MIT) من إحباط محاولة تهريب شحنة متفجرات عالية الخطورة كانت موجهة إلى "حزب الله" في لبنان، حيث تبيّن أن الشحنة تحتوي على أجهزة إلكترونية معدّلة تُستخدم لتفعيل متفجرات عن بُعد.

ويشير التقرير إلى أن العملية جاءت بعد تلقي بلاغ استخباراتي في 20  أيلول 2024، (اي بعد ايام قليلة على هجمات البيجر) بشأن شحنة مشبوهة ستُنقل من إسطنبول إلى بيروت، الشحنة كانت قد وصلت من هونغ كونغ بتاريخ 16 أيلول عبر شركة "SMT Global Logistics Limited" التايوانية، وصرّح عنها بأنها تتضمن "فرامات طعام"، فيما كان مخططًا نقلها إلى لبنان في 27 أيلول.

وخلال تفتيش دقيق، اكتشفت الأجهزة الأمنية أن الشحنة مكونة من 61 صندوقًا بوزن إجمالي 850 كغ، وتحتوي على 1300 جهاز نداء من طراز Gold Apollo 924 R3 GP، و710 أجهزة شحن مكتبية، إلى جانب معدات إلكترونية إضافية مثل خلاطات يدوية وأجهزة تسجيل ومحولات شبكات.

الفحص الفني بيّن أن أجهزة النداء تم تعديلها لتحتوي على مواد شديدة الاشتعال داخل أماكن البطاريات، ويمكن تفعيلها عبر إشارات إلكترونية أو عند حدوث قصر كهربائي، ما يجعلها وسيلة محتملة في عمليات تفجير عن بُعد.

وجاء في التقرير أنه "تم ربط الأجهزة المُستخدمة بشركة "Gold Apollo" التايوانية، المرتبطة بشركة مجرية تُدعى "Bac Consulting KFT"، يُشتبه في أنها تعمل كواجهة لأنشطة استخباراتية.

العملية نالت اهتمامًا سياسيًا وأمنيًا عاليًا، إذ ناقشها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كانون الأول 2024، حيث أشاد ميقاتي بدور أنقرة في منع كارثة أمنية وشيكة.
 
"بيجر 2" كانت ستستهدف حزب الله.. هكذا أحبطت تركيا المخطط! (صور)

محليات

تركيا

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بعد رفع الحظر.. 3 طائرات إماراتية إلى مطار بيروت غداً
07:42

بعد رفع الحظر.. 3 طائرات إماراتية إلى مطار بيروت غداً

لاث طائرات اماراتية تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي غداً، وهي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبوظبي.

07:42

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لاث طائرات اماراتية تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي غداً، وهي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبوظبي.

إقفال قسم المصادقات في الأشرفية.. بيان من الخارجية!
07:08

إقفال قسم المصادقات في الأشرفية.. بيان من الخارجية!

تُعلِن وزارة الخارجية والمغتربين أنّها ستعمد إلى إقفال قسم المصادقات الكائن في الأشرفية اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 12/5/2025 ولمدة شهرين من تاريخه بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيل للقسم، تسهيلاً لانتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي في المستقبل وتأميناً لخدمةٍ أسرع وأكثر فعالية. وسيتم إنجاز معاملات التصديق خلال هذه الفترة حصراً عبر خدمة الـLibanPost أو مكاتب الترجمة المعتمدة.

07:08

إقفال قسم المصادقات في الأشرفية.. بيان من الخارجية!

تُعلِن وزارة الخارجية والمغتربين أنّها ستعمد إلى إقفال قسم المصادقات الكائن في الأشرفية اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 12/5/2025 ولمدة شهرين من تاريخه بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيل للقسم، تسهيلاً لانتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي في المستقبل وتأميناً لخدمةٍ أسرع وأكثر فعالية. وسيتم إنجاز معاملات التصديق خلال هذه الفترة حصراً عبر خدمة الـLibanPost أو مكاتب الترجمة المعتمدة.

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