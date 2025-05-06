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هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي اعترضها الجيش قادمة من اليمن
حماس: ننعى القائد القسامي خالد الأحمد الذي ارتقى في غارة صهيونية غادرة بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم
حماس: ننعى القائد القسامي خالد الأحمد الذي ارتقى في غارة صهيونية غادرة بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم
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رسالة اطمئنان لبنانية لدول الخليج
2025-05-06 | 13:30
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رسالة اطمئنان لبنانية لدول الخليج
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هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي اعترضها الجيش قادمة من اليمن
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