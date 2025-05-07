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محليات

بعد تقرير الجديد.. لائحة عائلات كفرحزير توضّح

2025-05-07 | 10:32
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بعد تقرير الجديد.. لائحة عائلات كفرحزير توضّح
بعد تقرير الجديد.. لائحة عائلات كفرحزير توضّح

صدر عن لائحة عائلات كفرحزير البيان التالي:


"بث تلفزيون الجديد تقريراً إخبارياً في نشرة الاخبار مساء يوم الثلاثاء في 6/5/2025 مفاده ان هناك لائحتين في كفرحزير واحدة مدعومة من القوات اللبنانية واخرى مدعومة من النائب اديب عبدالمسيح والحزب القومي والتيار الوطني الحر، يهمّ لائحة عائلات كفرحزير أنّ تؤكد ما يلي:
إنّ ما ورد في التقرير  لا يعكس على الإطلاق حقيقة مكونات اللوائح، خصوصاً لائحة عائلات كفرحزير التي تضم في عدادها كفاءات تمثل جميع العائلات والتيارات السياسية الاساسية في البلدة  أما ان تكون اللائحة المقابلة مؤلفة من بعض المرشحين الحزبين من الاحزاب المتحالفين تحت رعاية النائب عبد المسيح فذلك لا يلغي التنوع في لائحتنا وابتعادها كلياً عن اي اصطفاف حزبي وهمنا المشروع التنموي الذي نخوض الانتخابات على اساسه.
لذا، اقتضى التوضيح".
بعد تقرير الجديد.. لائحة عائلات كفرحزير توضّح

محليات

لائحة عائلات كفرحزير

كفرحزير

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