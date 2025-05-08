مراسل الجديد: الغارات إستهدفت منطقة علي الطاهر الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت

الجيش: أجرينا عمليات مسح وتفتيش على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية وعثرنا بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية