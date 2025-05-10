لقاء بين النائب نعمة افرام والسفير السعودي وليد بخاري.. وهذا ما تم بحثه!

علق النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "إكس"، "التقيت بسعادة السفير السعودي وليد البخاري في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعودية الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب 300 ألف سائح سعودي، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من 5 مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية. كما تطرّقنا إلى ملف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، ونأمل أن تحمل الأشهر المقبلة أخباراً إيجابية في هذا المجال".