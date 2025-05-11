الحجار: العملية الإنتخابية انطلقت بسلاسة ولا حوادث أمنية

اعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي يواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، من الوزارة، ان" العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء، وتم معالجة الأمور البسيطة"، وكرر نداءه إلى "المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة"، كما دعا الجميع إلى" الإقبال على الاقتراع لممارسة هذا الحق الديموقراطي بعد تسع سنوات من الانتظار". واكد ان " لا وجود لأحداث أمنية حتى الآن، وأتمنى أن يكون هذا اليوم هادئًا"، مشيرا الى انه" تم ضبط حالة رشوة من قبل جهاز أمن الدولة ويتم التحقيق بها بإشراف القضاء".