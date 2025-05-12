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محليات

على خلفية إطلاق النار.. الجيش أوقف 35 شخصاً!

2025-05-12 | 06:34
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على خلفية إطلاق النار.. الجيش أوقف 35 شخصاً!
على خلفية إطلاق النار.. الجيش أوقف 35 شخصاً!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 11 /5 /2025 مساءً، أقدم أشخاص على إطلاق النار لدى صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار ما أدّى إلى وقوع ضحايا بين المواطنين. على أثر ذلك، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 35 شخصًا من مطلقي النار في مناطق مختلفة من المحافظتين المذكورتين، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية مطلقي النار.

في هذا السياق، تشدد قيادة الجيش على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، فضلًا عن المسؤولية القانونية التي يتحملها المتورطون".
على خلفية إطلاق النار.. الجيش أوقف 35 شخصاً!

محليات

الجيش اللبناني

الانتخابات البلدية

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