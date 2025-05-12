نعيم قاسم: نحن جزء من العهد الجديد.. ومحاولات إخراجنا من المعادلة فشلت

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، "فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة، وعدم إمكان نجاحها، إضافةً إلى عدم إمكان عزل أي مكوّن في لبنان".

وفي كلمة ألقاها الاثنين، شدّد قاسم على أنّ "من يظن أنّه يستطيع أن يستفرد بالمقاومة وعزلها هو واهم"، مضيفاً: "لن تحققوا عبر الضغوط ما فشلتم في تحقيقه في الحرب".

وتابع: "إذا ظنّ البعض أنّ الكل ينقضّ علينا ليضغط بأساليب مختلفة لنتخلى عن مقاومتنا وقوتنا، من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية في ما يتعلق بحماية لبنان وقوته فهو واهم".

في السياق نفسه، أكد قاسم أنّ "المقاومة كانت رادعةً للاحتلال خلال الأعوام الماضية، ووضعت حداً لمخططات القضم الإسرائيلية ضدّ لبنان".

وأضاف: "نحن مع منطق الحق، لا الخنوع، ونستمر في المقاومة دفاعاً عن لبنان وشعبه من دون أن يتمكّن العدو من تحقيق أهدافه.. قدّمنا الأمين العام السيد حسن نصر الله، وشهادته نبراس لنستمر ولتستمر المقاومة قويةً عزيزة".

كما شدّد على أنّ "حزب الله جزء من العهد الجديد، وشريك في خيراته"، حاثاً "من اتخذ مواقف سابقة لأسباب معينة على العودة عن مواقفهم لبناء البلد".

وتحدّث قاسم عمّ وصفهم بـ"خدّام إسرائيل"، موضحاً أنّ "فتنة هؤلاء دمّرت لبنان، وهم دائماً يعملون بطريقة تحطّم من معهم ويوتّرون البلاد"، داعياً إياهم إلى "العودة إلى وطنيّتهم للعمل معاً".

وأوضح أنّ "إسرائيل تحاول الآن إنهاء المقاومة عبر استمرار ضغوطها وعدوانها، ولكن عبر السياسة، في حين أنّ بقاء المقاومة على استمرارها وقوتها ستدفع الاحتلال إلى اليأس، لنحقق بذلك مدى أكبر من العزة والكرامة".

كذلك، أكد ضرورة "أن يوليَ المسؤولون اللبنانيون الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته واحتلاله وإطلاق سراح الأسرى، ولبناء الدولة اقتصادياً واجتماعياً، وإعادة أموال المودعين أيضاً".

وشدّد قاسم على أنّ "المقاومة منعت إسرائيل من فرض اتفاقات مذلّة على لبنان، وتحقيق ما تريد منه وتنفيذ مخططات"، و"قدّمت صموداً أسطورياً في معركة أولى البأس".

وعلّق على الانتخابات البلدية والاختيارية التي يشهدها لبنان، معتبراً أنّها دلّت، في مرحلتيها الأولى والثانية، "على حماسة اللبنانيين لبناء الدولة"، مشيراً إلى أنّ الحزب "كان من أول المؤكدين لإجرائها في موعدها".

وأكد قاسم أنّ "رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من سلب الشعب الفلسطيني حقوقه، بعد أن قدّم كل ما يمكن التضحية به ليبقى عزيزاً".

وأضاف أنّ قطاع غزة "استطاع أن تخوض معركة طوفان الأقصى، من خلال قيادة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية، والشعب المجاهد، بكل أطيافه".

وتابع قاسم: "غزة استطاعت أن تفضح كيان الاحتلال، الذي يعمل على الإبادة البشرية وقتل البشر وتدمير الحجر وإعدام الحياة".

وتطرّق قاسم إلى الوضع في سوريا، معرباً عن "استنكار العدوان الإسرائيلي عليها"، حيث أهاب بالشعب السوري، "الذي سيمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها هناك".

