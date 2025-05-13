الرصاص "الإنتخابي" يعطّل كهرباء لبنان.. وبيان!

وشمل الاستهداف بلدات حلبا، الحسنية، بيت حدارة ومنطقة جسر عرقة، ما أدى إلى تعطّل خطوط رئيسية تزود عكار بالكهرباء، منها خطوط ديرنبوح - بعلبك (220 ك.ف) وديرنبوح - القبيات - بيت ملات (66 ك.ف).

وناشدت المؤسسة المواطنين التوقف عن إطلاق النار على خطوط الكهرباء، محذرة من مخاطر كبيرة على السلامة العامة، ودعت القوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء المختص.