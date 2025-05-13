الرصاص "الإنتخابي" يعطّل كهرباء لبنان.. وبيان!
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية بكثافة على خطوط التوتر العالي في عدد من بلدات عكار، مساء الأحد 11 أيار، احتفالاً بنتائج الانتخابات البلدية، ما تسبب بأضرار جسيمة في شبكات النقل الكهربائي وسقوط خطوط الحماية.
وشمل الاستهداف بلدات حلبا، الحسنية، بيت حدارة ومنطقة جسر عرقة، ما أدى إلى تعطّل خطوط رئيسية تزود عكار بالكهرباء، منها خطوط ديرنبوح - بعلبك (220 ك.ف) وديرنبوح - القبيات - بيت ملات (66 ك.ف).
وناشدت المؤسسة المواطنين التوقف عن إطلاق النار على خطوط الكهرباء، محذرة من مخاطر كبيرة على السلامة العامة، ودعت القوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء المختص.