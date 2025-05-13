الرئيس عون يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا
أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن "ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بفضل مسعى مشكور من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، متمنيًا "أن يكون هذا القرار الشجاع خطوة إضافية على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس إيجابيًا على لبنان والمنطقة وشعوبها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي أعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، "لمنحها فرصة الازدهار"، مشيراً إلى أن تلك العقوبات "كانت ضرورية في مرحلة سابقة، لكنها باتت اليوم تعرقل نهوض الاقتصاد السوري"، على حدّ تعبيره.
وأضاف ترامب: "الوقت قد حان لتلمع سوريا من جديد... حظاً موفقاً لها"، مؤكداً أن إدارته "اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع سوريا".