الرئيس عون يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي أعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، "لمنحها فرصة الازدهار"، مشيراً إلى أن تلك العقوبات "كانت ضرورية في مرحلة سابقة، لكنها باتت اليوم تعرقل نهوض الاقتصاد السوري"، على حدّ تعبيره.

وأضاف ترامب: "الوقت قد حان لتلمع سوريا من جديد... حظاً موفقاً لها"، مؤكداً أن إدارته "اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع سوريا".