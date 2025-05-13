الداخلية تنشر نتائج الانتخابات الاختيارية في طرابلس

يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، على جدول اعمالها 28 بنداً في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت شؤوناً امنية وسياسية وإدارية وثقافية.