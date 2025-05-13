الداخلية تنشر نتائج الانتخابات الاختيارية في طرابلس

نتائج الانتخابات الاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء طرابلس.
النتائج على الرابط التالي:https://t.co/us5rQH3NL7
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 13, 2025
نتائج الانتخابات الاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء طرابلس.
النتائج على الرابط التالي:https://t.co/us5rQH3NL7
الحدث - ليلى نقولا - الحلقة الكاملة
يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، على جدول اعمالها 28 بنداً في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت شؤوناً امنية وسياسية وإدارية وثقافية.
صدر عن مصرف لبنان البيان التالي: