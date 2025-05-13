بعد رفع العقوبات عن سوريا.. مراد: خطوة إيجابية تحسب للمملكة

علّق النائب حسن مراد على زيارة ترامب إلى السعودية والقرار الاستثنائي برفع العقوبات عن سوريا، قائلًا: "أن تتكلل زيارة الرئيس الأميركي اليوم إلى الرياض برفع العقوبات الأميركية عن الشقيقة سوريا خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح تحسب للملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان".

