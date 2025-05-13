بعد رفع العقوبات عن سوريا.. مراد: خطوة إيجابية تحسب للمملكة
علّق النائب حسن مراد على زيارة ترامب إلى السعودية والقرار الاستثنائي برفع العقوبات عن سوريا، قائلًا: "أن تتكلل زيارة الرئيس الأميركي اليوم إلى الرياض برفع العقوبات الأميركية عن الشقيقة سوريا خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح تحسب للملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان".
كما شكر مراد عبر منصة "إكس"، المملكة على الوقوف وراء هذا الإجراء الذي يساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق ويرفع سيف التهديد الذي لطالما طال الدول العربية المجاورة لسوريا.