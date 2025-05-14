فريد البستاتي يتقدّم بإخبار بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين

غرّد النائب الدكتور فريد البستاتي عبرحسابه على منصّة ''X' :



"‏تقدّمت اليوم بصفتي الشخصية وكرئيس للجنة الاقتصاد النيابية بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين لجداول التسعير الرسمية وعدم إبراز فواتير وعدم تركيب عدادات وتسليم إيصالات ولعدم تطبيقهم المعايير والارشادات للمحافظة على البيئة وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاُ او متدخلاً او محرّضاً.

إن حماية مصالح المواطنين من استغلال الجشعين والمخالفين واجب علينا."

وارفق التغريدة بصورة عن الإخبار.