الرئيس سلام: ندعو إلى تطبيق ما لم يُطبّق من اتفاق الطائف

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له خلال افتتاح الدورة السادسة والستين من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، أن "وطنًا بلا ثقافة هو جسد بلا روح"، مشددًا على أن "بيروت تبقى أميرة لتاريخها ومتمسكة بهويتها العربية".

