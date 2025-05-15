أورتاغوس: نريد أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة مع لبنان والطريق إلى السلام والازدهار يبدأ بنزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية وليس فقط جنوب الليطاني