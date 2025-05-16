أورتاغوس تعود إلى بيروت... والسلام مشروط بنزع السلاح (الجمهورية)

وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع إلى «الجمهورية»، انّ نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستزور لبنان مرّة أخرى بعد نحو اسبوع.

وكانت قد أكدت أورتاغوس أن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع السعودية والإمارات وقطر لضمان الوصول إلى النتيجة الصحيحة، مشددة على أن هذه الدول كانت واضحة مع لبنان طريق السلام والازدهار يبدأ بنزع سلاح الحزب في كل لبنان، وليس فقط جنوب الليطاني.