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أورتاغوس تعود إلى بيروت... والسلام مشروط بنزع السلاح (الجمهورية)

2025-05-16 | 00:57
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أورتاغوس تعود إلى بيروت... والسلام مشروط بنزع السلاح (الجمهورية)
أورتاغوس تعود إلى بيروت... والسلام مشروط بنزع السلاح (الجمهورية)

جاء في صحيفة الجمهورية:

في الوقت الذي كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السبّاقين داخلياً وخارجياً إلى المطالبة برفع تلك العقوبات، اقتناعاً منه بأنّه يساهم في معالجة كثير من الأزمات اللبنانية والسورية الخاصة والمشتركة حسب مصادر رسمية لـ»الجمهورية»، مؤكّدة انّ لبنان ينتظر من الإدارة الأميركية ترجمة عملية لوعودها بالدعم وعدم ربطه بموضوع نزع سلاح «حزب الله»، الذي يمكن معالجته بحوار داخلي من دون إثارة أي خلافات بين اللبنانيين.

وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع إلى «الجمهورية»، انّ نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستزور لبنان مرّة أخرى بعد نحو اسبوع.

 
وكانت قد أكدت أورتاغوس أن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع السعودية والإمارات وقطر لضمان الوصول إلى النتيجة الصحيحة، مشددة على أن هذه الدول كانت واضحة مع لبنان طريق السلام والازدهار يبدأ بنزع سلاح الحزب في كل لبنان، وليس فقط جنوب الليطاني.
أورتاغوس تعود إلى بيروت... والسلام مشروط بنزع السلاح (الجمهورية)

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