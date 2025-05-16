برّي: سوريا ماشية بالتّطبيع.. ورسالة للأميركيين بشأن الجنوب

وقال بري لـ”أساس” على نحو جازم إنّ سوريا الجديدة “على طريق المصالحة مع إسرائيل إن لم تكن تقدّمت فيها سوريا ماشية في الاتّفاقات الإبراهيمية والتطبيع”، في معرض تعليقه على اجتماعات الرياض والقمّة الأميركية ـ السعودية وانضمام الرئيس السوري أحمد الشرع إليها وحصوله على “درع التثبيت”.

وعندما سأل عن سبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه، أجاب برّي: “لا تسألوا عن إسرائيل إسألوا الأميركيين هم لا إسرائيل مَن وقّعنا معهم اتّفاق وقف النار، ويفترض بهم أن يفرضوا تطبيقه على إسرائيل. الأميركيون هم أوّل المعنيين بوقف النار إذا كانوا بالفعل يريدونه”.