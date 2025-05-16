تحذيرٌ عاجل للجيش اللبناني!

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة أن وحدات الجيش أوقفت حتى الآن 86 شخصًا من المتورطين في حوادث إطلاق نار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وتواصل القوى العسكرية تنفيذ عمليات دهم ورصد أمني في مختلف المناطق لملاحقة باقي المتورطين.

كما دعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بالقوانين، والتبليغ عن أي محاولة للإخلال بالأمن عبر الاتصال على الرقم 117، مؤكدة أن هدفها هو تأمين مناخ آمن وحر للعملية الانتخابية.