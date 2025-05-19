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محليات

الرئيس عون: لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

2025-05-19 | 05:59
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الرئيس عون: لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة
الرئيس عون: لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

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الرئيس عون: لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

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الرئيس عون: السلام في لبنان يبدأ بتطبيق القرار 1701 كاملاً
الرئيس عون: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل

اقرأ ايضا في محليات

جولة في مرفأ بيروت!
07:18

جولة في مرفأ بيروت!

جال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط ووزيرة البية الدكتورة تمارا الزين، في حضور المدير العام للجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتكليف الدكتور شادي عبداالله، مدير الاهراءات أسعد حداد، مدير عام الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جوده، في مرفأ بيروت، في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة التأهيل والمعالجة المستدامة للملفات المرتبطة بالمرفأ، بهدف معاينة وضع الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والاطلاع على ملف بقايا الحبوب الذي اصبح يشكل خطرا بيئيا والإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة في هذا الإطار وتقييم الوضع الإنشائي للمباني المتبقية من الإهراءات للبحث في الخطوات المستقبلية ضمن خطة الوزارة لمعالجة هذا الملف على المدى الطويل.

07:18

جولة في مرفأ بيروت!

جال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط ووزيرة البية الدكتورة تمارا الزين، في حضور المدير العام للجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتكليف الدكتور شادي عبداالله، مدير الاهراءات أسعد حداد، مدير عام الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جوده، في مرفأ بيروت، في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة التأهيل والمعالجة المستدامة للملفات المرتبطة بالمرفأ، بهدف معاينة وضع الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والاطلاع على ملف بقايا الحبوب الذي اصبح يشكل خطرا بيئيا والإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة في هذا الإطار وتقييم الوضع الإنشائي للمباني المتبقية من الإهراءات للبحث في الخطوات المستقبلية ضمن خطة الوزارة لمعالجة هذا الملف على المدى الطويل.

افرام: الـ BOT هي الحل الأسرع والأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات
06:59

افرام: الـ BOT هي الحل الأسرع والأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل " مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال.

06:59

افرام: الـ BOT هي الحل الأسرع والأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل " مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال.

الرئيس عون: السلام في لبنان يبدأ بتطبيق القرار 1701 كاملاً
06:10

الرئيس عون: السلام في لبنان يبدأ بتطبيق القرار 1701 كاملاً

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مؤتمر صحافيّ مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "‏السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ‏أيها الاخ العزيز، ‏إنّ ذاكرة الناس، هي مستودع الحقيقة الأكثر صدقاً وعمقاً، ‏فحين يقولون إنّ مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا ‏فهم يؤكدون للعالم أجمع، اننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها. أخوّتُنا هذه هي فعلاً، من عمر التاريخ، ‏ففي معبدِ الكَرْنَك نقشّ يحكي عن جبيل، منذ أكثرَ من ثلاثةِ آلافِ عام ‏وفي قلوبنا جميعاً، نقوش عن أخوّتنا، باقية لآلافٍ من التاريخ الآتي. منذ البداية، جمعتنا نوازع الحرية، ‏فحين أُسكتت أقلامُ بيروت ‏فاضت أدباً وصحافةً وسياسة، على ضفافِ النيل، ‏ويومَ حريق القاهرة، اتشحت بيروتُ بالسّواد".

06:10

الرئيس عون: السلام في لبنان يبدأ بتطبيق القرار 1701 كاملاً

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مؤتمر صحافيّ مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "‏السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ‏أيها الاخ العزيز، ‏إنّ ذاكرة الناس، هي مستودع الحقيقة الأكثر صدقاً وعمقاً، ‏فحين يقولون إنّ مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا ‏فهم يؤكدون للعالم أجمع، اننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها. أخوّتُنا هذه هي فعلاً، من عمر التاريخ، ‏ففي معبدِ الكَرْنَك نقشّ يحكي عن جبيل، منذ أكثرَ من ثلاثةِ آلافِ عام ‏وفي قلوبنا جميعاً، نقوش عن أخوّتنا، باقية لآلافٍ من التاريخ الآتي. منذ البداية، جمعتنا نوازع الحرية، ‏فحين أُسكتت أقلامُ بيروت ‏فاضت أدباً وصحافةً وسياسة، على ضفافِ النيل، ‏ويومَ حريق القاهرة، اتشحت بيروتُ بالسّواد".

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