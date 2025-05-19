في بيروت.. لائحة تحالف الأحزاب "مخروقة"

أفادت معلومات الجديد، أن المرشّح على لائحة "بيروت بتحبك" محمود الجمل يخرق لائحة "بيروت بتجمعنا" بـ100 صوت حتى الآن مع بقاء نحو 20 قلمًا للفرز.



