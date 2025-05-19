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في بيروت.. لائحة تحالف الأحزاب "مخروقة"
2025-05-19 | 09:14
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في بيروت.. لائحة تحالف الأحزاب "مخروقة"
أفادت معلومات الجديد، أن المرشّح على لائحة "بيروت بتحبك" محمود الجمل يخرق لائحة "بيروت بتجمعنا" بـ100 صوت حتى الآن مع بقاء نحو 20 قلمًا للفرز.
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