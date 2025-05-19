عن انتخابات بيروت.. بيان لحزب الله!

أصدرت الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة بيروت، بياناً حول الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت:‏





تتوجه الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة بيروت بالشكر والتهنئة والتبريك من جمهور المقاومة الوفي، والصادق، الذي أثبت وعيه وحكمته، والذي شارك بفعالية ومسؤولية في المعركة الانتخابية، وبكل رقي وانضباط، حاميًا التوازن والاستقرار بين مكونات مدينة بيروت، ومتجاوزًا كل الحساسيات، ومحافظًا على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.



لقد عبّر حجم أصوات الثنائي الوطني الداعم للائحة "بيروت بتجمعنا"، والتي قارب 20000 صوت، عن مستوى الدعم الشعبي الكبير والثقة الكاملة بخيارات الثنائي الوطنية، والذي استنفر كل حضوره وجهوده في مواجهة كل التحديات السياسية والاجتماعية، لتبقى العاصمة بيروت حاضرة وحاضنة لجميع أبنائها.



نثمن الجهود الكبيرة الذي بذلها الإخوة والأخوات في الماكينة الانتخابية لحزب الله وحركة أمل، الذين عملوا بإخلاص وتفانٕ، وبكل كفاءة وانضباط، وروح ملؤها القوة والثقة بالنصر، في إدارة العملية الانتخابية واستطاعوا تحقيق المطلوب ببراعة واقتدار.