بلدية صيدا.. 5 لوائح تتنافس وخيوط خفيّة لـ "تيار المستقبل"

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، في إقامته في اليرزة اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجرى خلال الإستقبال استعراض لمختلف التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والسبل الآيلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.