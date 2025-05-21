لبنان أمام مفاجآت أورتاغوس.. ماذا في جعبتها ؟

جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية:



يُتوقع أن تزور نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان في الأيام المقبلة، وما قد تحمله من طروحات خصوصاً في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.



زيارة المبعوثة الأميركية تطرح أسئلة عدّة حول مضمون ما سيُبحث، بدءاً بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وصولاً الى إمكانية إعادة طرح مسألة اللجان المدنية، وهو ما قد لا تقبل به أطراف لبنانية، التي تشدد على الاحتكام الى اتفاق الهدنة عام 1949، وفق ما أفادت مصادر لـ"الأنباء".