انتخابات الجنوب.. الداخلية تنشر قرار تقسيم مراكز الاقتراع!

تنشر وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتتمنى على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الإنتخابية
وذلك على الروابط المرفقة:https://t.co/Nda4ynpEpw
أو https://t.co/zsLZzHotf3
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 21, 2025
تنشر وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتتمنى على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الإنتخابية
وذلك على الروابط المرفقة:https://t.co/Nda4ynpEpw
أو https://t.co/zsLZzHotf3
أصدرت منطقة مرجعيون – حاصبيا في حزب "القوّات اللبنانيّة" بياناً بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة في بلدة راشيا الفخّار، أكدت فيه التزام الحزب الحياد الكامل وعدم دعم أيّ من اللائحتين المتنافستين.
التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري النائب والوزير السابق إدمون رزق، في جلسة تناولت محطات دستورية أساسية. ويُعد رزق من المشاركين المحوريين في صياغة اتفاق الطائف والشاهد على تحوّلات مفصلية في تاريخ لبنان.وفي تغريدة له، وصف البخاري رزق بأنه يُعلّمنا أن "السياسة ليست صراعًا بل مسؤولية، وأن الدستور ليس نصًا بل ضميرًا".