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محليات

في رياق.. سلاح تحت المقابر؟ (فيديو)

2025-05-21 | 05:45
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في رياق.. سلاح تحت المقابر؟ (فيديو)
في رياق.. سلاح تحت المقابر؟ (فيديو)

في رياق.. سلاح تحت المقابر؟

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"القوات" تُصدر بياناً بشأن إنتخابات جنوب لبنان
10:11

"القوات" تُصدر بياناً بشأن إنتخابات جنوب لبنان

أصدرت منطقة مرجعيون – حاصبيا في حزب "القوّات اللبنانيّة" بياناً بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة في بلدة راشيا الفخّار، أكدت فيه التزام الحزب الحياد الكامل وعدم دعم أيّ من اللائحتين المتنافستين.

10:11

"القوات" تُصدر بياناً بشأن إنتخابات جنوب لبنان

أصدرت منطقة مرجعيون – حاصبيا في حزب "القوّات اللبنانيّة" بياناً بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة في بلدة راشيا الفخّار، أكدت فيه التزام الحزب الحياد الكامل وعدم دعم أيّ من اللائحتين المتنافستين.

سفير المملكة وليد بخاري يلتقي إدمون رزق.. "السياسة مسؤولية"
08:51

سفير المملكة وليد بخاري يلتقي إدمون رزق.. "السياسة مسؤولية"

التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري النائب والوزير السابق إدمون رزق، في جلسة تناولت محطات دستورية أساسية. ويُعد رزق من المشاركين المحوريين في صياغة اتفاق الطائف والشاهد على تحوّلات مفصلية في تاريخ لبنان.
وفي تغريدة له، وصف البخاري رزق بأنه يُعلّمنا أن "السياسة ليست صراعًا بل مسؤولية، وأن الدستور ليس نصًا بل ضميرًا".

08:51

سفير المملكة وليد بخاري يلتقي إدمون رزق.. "السياسة مسؤولية"

التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري النائب والوزير السابق إدمون رزق، في جلسة تناولت محطات دستورية أساسية. ويُعد رزق من المشاركين المحوريين في صياغة اتفاق الطائف والشاهد على تحوّلات مفصلية في تاريخ لبنان.
وفي تغريدة له، وصف البخاري رزق بأنه يُعلّمنا أن "السياسة ليست صراعًا بل مسؤولية، وأن الدستور ليس نصًا بل ضميرًا".

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